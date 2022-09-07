Василевский сыграет в новом сезоне НХЛ в маске с гербом России

Стало известно, как будет выглядеть новая маска российского голкипера «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в сезоне 2022/2023 в НХЛ.

Фото: Reuters Reuters

Маска выполнена в сине белых цветах клуба, сбоку изображен герб России, о чем свидетельствуют фото в официальном Twitter НХЛ.

В сезоне 2021/2022 Василевский провел в регулярном чемпионате 63 игры, выиграл 39 раз с процентом отраженных бросков 91,6. В плей офф он сыграл 23 матча (14 побед с процентом отраженных бросков 92,2).