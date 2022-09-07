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6 часов назад

Василевский сыграет в новом сезоне НХЛ в маске с гербом России

Матч ТВиещё 1

Стало известно, как будет выглядеть новая маска российского голкипера «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в сезоне 2022/2023 в НХЛ.

Василевский сыграет в новом сезоне НХЛ в маске с гербом России
Фото: ReutersReuters

Маска выполнена в сине белых цветах клуба, сбоку изображен герб России, о чем свидетельствуют фото в официальном Twitter НХЛ.

В сезоне 2021/2022 Василевский провел в регулярном чемпионате 63 игры, выиграл 39 раз с процентом отраженных бросков 91,6. В плей офф он сыграл 23 матча (14 побед с процентом отраженных бросков 92,2).

В прошлом сезоне россиянин дошел с «Тампой» до финала Кубка Стэнли, где его команда уступила «Колорадо Эвеланш» (2–4 в серии).

Хоккей,Андрей Василевский,
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