ФХР не будет иметь отношения к сборной России на Кубке мира-2024

Федерация хоккея России (ФХР) не будет принимать участие в подготовке национальной сборной страны к Кубку мира, который Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует провести в 2024 году. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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По информации источника, весь состав сборной будет составлен из игроков, имеющих контракты с клубами из Северной Америки. С наибольшей долей вероятности главным тренером команды будет Сергей Брылин, который в настоящее время занимает должность помощника главного тренера в «Нью-Джерси Дэвилз».

Вместе с ним войти в тренерский штаб могут Евгений Набоков и Сергей Гончар, который в настоящее время не работает в клубе НХЛ.

Напомним, что предыдущий Кубок мира состоялся в 2016 году. На нем национальная сборная России, возглавляемая Олегом Знарком, сумела дойти до полуфинала, где уступила будущим победителям турнира — канадцам.