Репортёрам должно быть стыдно - ЦСКА о новом контракте с вратарем Федотовым

В московском хоккейном клубе ЦСКА опровергли новости о заключении контракта с вратарем Иваном Федотовым, который сейчас проходит службу в армии. Об этом сообщает ТАСС.

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«Никаких юридических норм и правовых актов для того, чтобы ЦСКА подписал контракт с военнослужащим Иваном Федотовым, на сегодняшний день не существует. А репортёрам, которые распространяют слухи и пиарятся для того, чтобы Иван Федотов находился в информационном поле, должно быть стыдно», — заявил президент ЦСКА Игорь Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В клубе отметили, что руководитель организации не встречался с Федотовым, поскольку он сейчас находится в расположении воинской части и, следовательно, никакого контракта нет.

Ранее журналист газеты «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко в своем Telegram-канале заявил, что ЦСКА заключила с Федотовым контракт на три года.

1 июля Федотова задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. В результате его госпитализировали в 1469 военно-морской клинический госпиталь Минобороны РФ в Северодвинске, откуда перевели в учебную роту.