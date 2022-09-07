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1 час назад

В ЦСКА ответила на слухи о заключении контракта с Федотовым

Никита Бородкин

В московском хоккейном клубе ЦСКА опровергли новости о заключении контракта с вратарем Иваном Федотовым, который сейчас проходит службу в армии. Об этом сообщает ТАСС.

Репортёрам должно быть стыдно - ЦСКА о новом контракте с вратарем Федотовым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никаких юридических норм и правовых актов для того, чтобы ЦСКА подписал контракт с военнослужащим Иваном Федотовым, на сегодняшний день не существует. А репортёрам, которые распространяют слухи и пиарятся для того, чтобы Иван Федотов находился в информационном поле, должно быть стыдно», — заявил президент ЦСКА Игорь Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В клубе отметили, что руководитель организации не встречался с Федотовым, поскольку он сейчас находится в расположении воинской части и, следовательно, никакого контракта нет.

Ранее журналист газеты «Спорт-Экспресс» Алексей Шевченко в своем Telegram-канале заявил, что ЦСКА заключила с Федотовым контракт на три года.

1 июля Федотова задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. В результате его госпитализировали в 1469 военно-морской клинический госпиталь Минобороны РФ в Северодвинске, откуда перевели в учебную роту.

Защита вратаря подала жалобу в суд о признании решения комиссии военного комиссариата незаконным, а также обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения службы в армии.

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