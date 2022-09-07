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6 часов назад

Нападающий "Вашингтона" Овечкин покинул Россию

Газета.Ru

Глеб Чистяков, агент нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявил, что хоккеист покинул Россию для подготовки к новому сезону Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова Чистякова передает «Спорт-Экспресс».

Стало известно об отъезде Овечкина из России
Фото: Официальный сайт НХЛОфициальный сайт НХЛ

«Александр Овечкин планирует улететь из России 7 сентября. Далее он полетит в Америку для подготовки к сезону с «Вашингтоном», — заявил Чистяков.

В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2.

В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

Овечкин продолжает погоню за лучшим снайпером всех времен Уэйном Гретцки. Сейчас в активе 36-летнего российского форварда 781 заброшенная шайба. Отставание от Горди Хоу, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ, составляет 20 голов. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

Овечкин отреагировал на возможное отстранение России от участия в Кубке мира

Ранее главный тренер команды футбольных блогеров «Амкал» Денис Зубко рассказал о том, как настраивал подопечных на матч против московского «Динамо», в составе которого вышел Александр Овечкин.

Хоккей,Глеб Чистяков,Денис Зубко,Уэйн Гретцки,Александр Овечкин,Динамо,
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