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1 час назад

ЦСКА выступил с заявлением по поводу сообщений о контракте с вратарем Федотовым

Газета.Ruиещё 2

Хоккейный клуб ЦСКА опроверг все спекуляции относительно контракта с бывшим вратарем красно-синих Иваном Федотовым, который в настоящее время служит в армии.

ХК ЦСКА выступил с заявлением по Федотову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с появлением большого количества недостоверных, непроверенных и ложных информационных сообщений, ЦСКА в очередной раз хотел бы довести до сведения журналистов и болельщиков информацию о том, что хоккейный клуб не вел и не ведет переговоров ни о контракте с голкипером Иваном Федотовым, который несет службу в вооруженных силах Российской Федерации, ни об обмене прав на него с другими клубами КХЛ.

Мы просим журналистов перестать спекулировать и хайповать на некорректном освещении ситуации, сложившейся вокруг Ивана», — говорится в заявлении «армейцев», размещенном на официальном сайте клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что 25-летний хоккеист достиг предварительной договоренности с руководством действующих обладателей Кубка Гагарина о долгосрочном контракте и в будущем будет обменян на вратаря петербургского СКА Александра Самонова.

Отмечалось, чтобы сделка прошла успешно, клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» должен заморозить действующий контракт с Федотовым, чтобы хоккеист стал свободным агентом для команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки в своих социальных сетях выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

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