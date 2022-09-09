ХК ЦСКА выступил с заявлением по Федотову

Хоккейный клуб ЦСКА опроверг все спекуляции относительно контракта с бывшим вратарем красно-синих Иваном Федотовым, который в настоящее время служит в армии.
«В связи с появлением большого количества недостоверных, непроверенных и ложных информационных сообщений, ЦСКА в очередной раз хотел бы довести до сведения журналистов и болельщиков информацию о том, что хоккейный клуб не вел и не ведет переговоров ни о контракте с голкипером Иваном Федотовым, который несет службу в вооруженных силах Российской Федерации, ни об обмене прав на него с другими клубами КХЛ.
Мы просим журналистов перестать спекулировать и хайповать на некорректном освещении ситуации, сложившейся вокруг Ивана», — говорится в заявлении «армейцев», размещенном на официальном сайте клуба.
Ранее в СМИ сообщалось, что 25-летний хоккеист достиг предварительной договоренности с руководством действующих обладателей Кубка Гагарина о долгосрочном контракте и в будущем будет обменян на вратаря петербургского СКА Александра Самонова.
Отмечалось, чтобы сделка прошла успешно, клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» должен заморозить действующий контракт с Федотовым, чтобы хоккеист стал свободным агентом для команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки в своих социальных сетях выразил соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.