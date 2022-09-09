ХК ЦСКА выступил с заявлением по Федотову

«В связи с появлением большого количества недостоверных, непроверенных и ложных информационных сообщений, ЦСКА в очередной раз хотел бы довести до сведения журналистов и болельщиков информацию о том, что хоккейный клуб не вел и не ведет переговоров ни о контракте с голкипером Иваном Федотовым, который несет службу в вооруженных силах Российской Федерации, ни об обмене прав на него с другими клубами КХЛ.



Мы просим журналистов перестать спекулировать и хайповать на некорректном освещении ситуации, сложившейся вокруг Ивана», — говорится в заявлении «армейцев», размещенном на официальном сайте клуба.