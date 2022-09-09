В Словакии объявили, что продолжат вызывать игроков КХЛ в сборную страны

Словацкая хоккейная ассоциация объявила, что не последует примеру других стран и продолжит вызывать в национальную сборную игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). "Мы будем приглашать в сборную игроков, исходя из их формы, а не из лиги, в которой они выступают. Мы будем соблюдать международные соглашения и действующие законы и считаем, что игроки, которые в настоящий момент выступают в России, не нарушают их", — цитирует заявление ассоциации Sport.cz. В сезоне-2022/23 в клубах КХЛ выступают семь игроков из Словакии: вратари Патрик Рыбар и Адам Хуска, защитники Михал Чайковски и Кристиан Ярош, нападающие Михал Криштоф, Адам Лишка и Самуэль Бучек. Ранее исполнительный комитет Федерации хоккея Чехии принял решение не приглашать в национальную сборную игроков, выступающих в КХЛ. Данное решение касается хоккеистов, которые подписали или подпишут контракт с любым клубом КХЛ после начала специальной военной операции. До этого сообщалось, что глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация не собирается оказывать влияние на иностранных игроков, выступающих в России и Белоруссии. Напомним, в феврале совет IIHF отстранил Россию и Белоруссию от международных соревнований на неопределенный срок. Команды уже пропустили чемпионат мира 2022 года в Финляндии.