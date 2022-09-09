Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
3 часа назад

Словацкие игроки клубов КХЛ продолжат выступать за национальную сборную

ТАСС

Словацкая федерация хоккея продолжит приглашать игроков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в национальную сборную. Комментарий федерации в пятницу приводит портал hokejportal.

Словакия не будет наказывать хоккеистов за игру в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Латвийская хоккейная федерация объявила о том, что выступающие в российских и белорусских клубах игроки не смогут играть за сборную страны, а тренеры не смогут привлекаться к работе в национальных командах. Позднее к данному решению присоединились хоккейные федерации Франции, Швеции, Финляндии и Чехии.

"Словацкая хоккейная ассоциация всегда будет соблюдать международные соглашения и действующие законы Словакии. Мы считаем, что игроки, которые в настоящее время играют в России, не нарушают международные соглашения и наши законы. Мы опираемся на Олимпийскую хартию, согласно которой спорт должен быть инструментом объединения. Нападки и враждебность по отношению к спортсменам недопустимы, как недопустим любой военный конфликт. По этой причине мы продолжим подбирать игроков в сборную согласно их нынешней форме, а не лиге, в которой они выступают", - говорится в заявлении пресс-службы.

В КХЛ сейчас выступают семь игроков из Словакии - вратари Патрик Рыбар ("Спартак") и Адам Гуска ("Торпедо"), защитники Михал Чайковски ("Сибирь") и Кристиан Ярош ("Авангард"), нападающие Михал Криштоф ("Адмирал"), Самуэль Бучек ("Нефтехимик") и Адам Лишка ("Северсталь").

28 февраля совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение отстранить взрослую, молодежную и юниорскую сборные России от участия в чемпионатах мира 2022 года, а также перенести молодежный чемпионат мира 2023 года, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, в другую страну.

Хоккей,Михал Криштоф,Самуэль Бучек,Адам Лишка,Адам Гуска,Кристиан Ярош,Михал Чайковски,СБОРНАЯ РОССИИ,Торпедо,ХК Авангард,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители