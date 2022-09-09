Словакия не будет наказывать хоккеистов за игру в России

"Словацкая хоккейная ассоциация всегда будет соблюдать международные соглашения и действующие законы Словакии. Мы считаем, что игроки, которые в настоящее время играют в России, не нарушают международные соглашения и наши законы. Мы опираемся на Олимпийскую хартию, согласно которой спорт должен быть инструментом объединения. Нападки и враждебность по отношению к спортсменам недопустимы, как недопустим любой военный конфликт. По этой причине мы продолжим подбирать игроков в сборную согласно их нынешней форме, а не лиге, в которой они выступают", - говорится в заявлении пресс-службы.