Словакия не будет наказывать хоккеистов за игру в России

Словацкая федерация хоккея продолжит приглашать игроков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в национальную сборную. Комментарий федерации в пятницу приводит портал hokejportal.
Ранее Латвийская хоккейная федерация объявила о том, что выступающие в российских и белорусских клубах игроки не смогут играть за сборную страны, а тренеры не смогут привлекаться к работе в национальных командах. Позднее к данному решению присоединились хоккейные федерации Франции, Швеции, Финляндии и Чехии.
"Словацкая хоккейная ассоциация всегда будет соблюдать международные соглашения и действующие законы Словакии. Мы считаем, что игроки, которые в настоящее время играют в России, не нарушают международные соглашения и наши законы. Мы опираемся на Олимпийскую хартию, согласно которой спорт должен быть инструментом объединения. Нападки и враждебность по отношению к спортсменам недопустимы, как недопустим любой военный конфликт. По этой причине мы продолжим подбирать игроков в сборную согласно их нынешней форме, а не лиге, в которой они выступают", - говорится в заявлении пресс-службы.
В КХЛ сейчас выступают семь игроков из Словакии - вратари Патрик Рыбар ("Спартак") и Адам Гуска ("Торпедо"), защитники Михал Чайковски ("Сибирь") и Кристиан Ярош ("Авангард"), нападающие Михал Криштоф ("Адмирал"), Самуэль Бучек ("Нефтехимик") и Адам Лишка ("Северсталь").
28 февраля совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение отстранить взрослую, молодежную и юниорскую сборные России от участия в чемпионатах мира 2022 года, а также перенести молодежный чемпионат мира 2023 года, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, в другую страну.