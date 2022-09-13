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1 час назад

Сергачев выкупил сектор на арене «Нефтехимика» на весь сезон. В сентябре защитник «Тампы» раздал билеты детям

Sports.ru

Михаил Сергачев выкупил сектор на арене «Нефтехимика», в сентябре раздал билеты детям.

Хоккеист "Тампы" Сергачев выкупил билеты «Нефтехимика» и раздал детям
Фото: Sports.ruSports.ru

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» является воспитанником нижнекамского хоккея.

«Михаил выкупил у «Нефтехимика» целый сектор. В сентябре он раздал билеты детишкам из местных школ.

А кто пойдет на его именной сектор в октябре, Сергачев объявит позже.

Вот так просто можно творить волшебство», – говорится в телеграм-канале «Матч ТВ».

Отметим, что по официальным данным матч «Нефтехимика» с минским «Динамо» в Фонбет Чемпионате КХЛ посетили 3847 зрителей, с «Торпедо» – 2572.

Хоккей,Михаил Сергачев,Торпедо,Фонбет,Динамо,
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