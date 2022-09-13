Хоккеист "Тампы" Сергачев выкупил билеты «Нефтехимика» и раздал детям

«Михаил выкупил у «Нефтехимика» целый сектор. В сентябре он раздал билеты детишкам из местных школ.



А кто пойдет на его именной сектор в октябре, Сергачев объявит позже.



Вот так просто можно творить волшебство», – говорится в телеграм-канале «Матч ТВ».