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1 час назад

«Салават» ответил на отмену визовой упрощенки: теперь выход на арену – по коврику с флагом Евросоюза

Спорт уик-энд

Вчера «Салават Юлаев» потерпел третье поражение в новом сезоне КХЛ (провел 5 матчей), уступив дома московскому «Спартаку» (1:3). Но не только спортивный результат был в центре внимания фанатов. Генеральный директор «Салавата» Ринат Баширов опубликовал в своем телеграм-канале интересное фото с арены клуба, снабдив его такой подписью:

Фото: На арене "Салавата" постелили флаг Евросоюза у выхода на лед
Фото: Спорт уик-эндСпорт уик-энд

«12.09 Игра со Спартаком. Почему европейцы выбрали наш матч для даты отмены упрощенного визового режима?»

На снимке – коврик у выхода на лед, на котором – изображение флага Евросоюза.

Напомним, что в плей-офф минувшего сезона клуб покинули все легионеры – датчанин, финны и даже канадец с белорусским паспортом. При этом, к примеру, финский форвард Тему Хартикайнен играл за «Салават» с 2013 года! Врос в команду и город. Позже клуб оставил и главный тренер финн Томи Лямся. Сейчас командой руководит Виктор Козлов, «Салават» идет шестым на «Востоке».

Хоккей,Ринат Баширов,Виктор Козлов,Салават Юлаев,Спартак,ЕС,
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