Фото: На арене "Салавата" постелили флаг Евросоюза у выхода на лед

Вчера « Салават Юлаев » потерпел третье поражение в новом сезоне КХЛ (провел 5 матчей), уступив дома московскому «Спартаку» (1:3). Но не только спортивный результат был в центре внимания фанатов. Генеральный директор «Салавата» Ринат Баширов опубликовал в своем телеграм-канале интересное фото с арены клуба, снабдив его такой подписью:

Напомним, что в плей-офф минувшего сезона клуб покинули все легионеры – датчанин, финны и даже канадец с белорусским паспортом. При этом, к примеру, финский форвард Тему Хартикайнен играл за «Салават» с 2013 года! Врос в команду и город. Позже клуб оставил и главный тренер финн Томи Лямся. Сейчас командой руководит Виктор Козлов, «Салават» идет шестым на «Востоке».