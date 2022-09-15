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1 час назад

Казахстан выразил готовность принять ЧМ-2027 по хоккею

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Президент Республики Казахстан Касым Жомарт Токаев принял в своей резиденции президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, где заявил о готовности принять чемпионат мира по хоккею 2027 года на территории государства.

Казахстан хочет провести чемпионат мира по хоккею
Фото: Риа НовостиРиа Новости

— Отдельное внимание в ходе беседы было уделено возможностям спортивной инфраструктуры. В этом контексте глава государства заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира в 2027 году, если заявка нашей страны будет поддержана в ходе голосования, намеченного на май 2023 года.

Президент Международной федерации хоккея поблагодарил главу государства за возможность встречи и высоко оценил внимание, оказываемое развитию хоккея в Казахстане. Он отметил наличие у нашей страны всей необходимой инфраструктуры для проведения международных состязаний самого высокого уровня, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Казахстана.

В 2022 году чемпионат мира по хоккею прошел в Финляндии, победителем турнира стали хозяева соревнований.

Хоккей,Люк Тардиф,
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