Казахстан хочет провести чемпионат мира по хоккею

Президент Республики Казахстан Касым Жомарт Токаев принял в своей резиденции президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, где заявил о готовности принять чемпионат мира по хоккею 2027 года на территории государства.

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— Отдельное внимание в ходе беседы было уделено возможностям спортивной инфраструктуры. В этом контексте глава государства заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира в 2027 году, если заявка нашей страны будет поддержана в ходе голосования, намеченного на май 2023 года.

Президент Международной федерации хоккея поблагодарил главу государства за возможность встречи и высоко оценил внимание, оказываемое развитию хоккея в Казахстане. Он отметил наличие у нашей страны всей необходимой инфраструктуры для проведения международных состязаний самого высокого уровня, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Казахстана.