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1 час назад

Бывший вратарь НХЛ Эндрю Хэммонд подписал контракт с «Трактором»

Чемпионат.comиещё 1

Челябинский «Трактор» сообщил о подписании контракта с канадским голкипером Эндрю Хэммондом.

Бывший вратарь НХЛ подписал контракт с «Трактором»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Соглашение с голкипером рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Хэммонд выступал в НХЛ за «Оттаву Сенаторз», «Колорадо Эвеланш», «Баффало Сэйбрз», «Миннесоту Уайлд», «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Всего на счету голкипера 67 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, процент отражённых бросков составил 91,6%. Также вратарь провёл пять матчей в плей-офф с процентом отражённых бросков 92,4%.

Лучшим в карьере Хэммонда стал сезон-2014/2015 в составе «Оттавы», когда он стал первым в истории НХЛ вратарём, выигравшим 21 из первых 27 матчей. В марте 2015 года голкипер был назван первой звездой месяца в НХЛ, одержав 10 побед при коэффициенте надёжности 2,09 и показателе отражённых бросков 93%.

Основную часть карьеры канадец провёл в АХЛ с процентом отражённых бросков 90,6%. В Американской хоккейной лиге Хэммонд выступал за «Бингемтон Сенаторз», «Беллевиль Сенаторз», «Сан-Антонио Рэмпейдж», «Айову Уайлд» и «Рочестер Американс». В общей сложности в АХЛ Эндрю Хэммонд сыграл 191 матч, 15 из которых завершил без пропущенных шайб.

Эндрю Хэммонд,ХК Трактор,
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