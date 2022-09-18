Финских хоккеистов призвали бойкотировать Кубок мира в случае допуска россиян

Финское издание Jatkoaika призвало сборную Финляндии бойкотировать Кубок мира по хоккею, если к турниру допустят национальную команду России.

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«Участие Финляндии в одном турнире с Россией невозможно, пусть даже Национальная хоккейная лига (НХЛ) и вынашивает такую идею. Но для североамериканцев происходящее на Украине — намного более далекая проблема, нежели для финнов. Это не оказывает такого влияния на их жизнь, как на жизнь европейцев.

В данный момент Финляндия обладает большой силой на международной хоккейной арене. Слово финнов, учитывая успехи нашей сборной в последние годы, имеет реальный вес. Финляндия должна сделать все возможное, чтобы не пустить Россию на турнир. Деньги и соревнования не могут быть важнее морали и человеческих ценностей», — говорится в статье журналиста Рику Исокоски.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) не будет принимать участие в подготовке национальной сборной страны к Кубку мира, который НХЛ планирует провести в 2024 году.

Весь состав сборной будет составлен из игроков, имеющих контракты с клубами из Северной Америки. С наибольшей долей вероятности главным тренером команды будет Сергей Брылин, который в настоящее время занимает должность помощника главного тренера в «Нью-Джерси Дэвилз».

Вместе с ним войти в тренерский штаб могут Евгений Набоков и Сергей Гончар, который в настоящее время не работает в клубе НХЛ.