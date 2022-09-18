Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Сборную Финляндии по хоккею призвали бойкотировать Кубок мира в случае допуска россиян

Газета.Ruиещё 1

Финское издание Jatkoaika призвало сборную Финляндии бойкотировать Кубок мира по хоккею, если к турниру допустят национальную команду России.

Финских хоккеистов призвали бойкотировать Кубок мира в случае допуска россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Участие Финляндии в одном турнире с Россией невозможно, пусть даже Национальная хоккейная лига (НХЛ) и вынашивает такую идею. Но для североамериканцев происходящее на Украине — намного более далекая проблема, нежели для финнов. Это не оказывает такого влияния на их жизнь, как на жизнь европейцев.

В данный момент Финляндия обладает большой силой на международной хоккейной арене. Слово финнов, учитывая успехи нашей сборной в последние годы, имеет реальный вес. Финляндия должна сделать все возможное, чтобы не пустить Россию на турнир. Деньги и соревнования не могут быть важнее морали и человеческих ценностей», — говорится в статье журналиста Рику Исокоски.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) не будет принимать участие в подготовке национальной сборной страны к Кубку мира, который НХЛ планирует провести в 2024 году.

В НХЛ рассмотрят варианты приглашения сборной России для участия в Кубке мира

Весь состав сборной будет составлен из игроков, имеющих контракты с клубами из Северной Америки. С наибольшей долей вероятности главным тренером команды будет Сергей Брылин, который в настоящее время занимает должность помощника главного тренера в «Нью-Джерси Дэвилз».

Вместе с ним войти в тренерский штаб могут Евгений Набоков и Сергей Гончар, который в настоящее время не работает в клубе НХЛ.

Напомним, что предыдущий Кубок мира состоялся в 2016 году. На нем национальная сборная России, возглавляемая Олегом Знарком, сумела дойти до полуфинала, где уступила будущим победителям турнира — канадцам.

Хоккей,Евгений Набоков,Сергей Брылин,Сергей Гончар,СБОРНАЯ РОССИИ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители