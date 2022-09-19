В НХЛ ответили на вопрос об участии россиян в Кубке мира

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли отметил, что на данный момент нет никаких решений по участию сборной России по хоккею в Кубке мира. Об этом сообщает ТАСС.
Сейчас в НХЛ прорабатывают детали Кубка мира по хоккею, ориентируясь на 17-дневное окно в феврале 2024 года. Оно прервет регулярный сезон 2023-24. При этом телеканал ESPN, сославшись на заместителя комиссара НХЛ Билла Дейли, сообщил, что российские хоккеисты могут сыграть в Кубке мира без флага и гимна.
Однако Дэйли отказался подтвердить информацию ESPN.
«Никаких решений [по участию сборной России в Кубке мира] не принято», - заявил он.
Ранее журналист Рику Исокоски призвал национальную сборную Финляндии к бойкоту Кубка мира по хоккею, если на него допустят команду России.