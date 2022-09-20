«Трактор» поместил вратаря Гарипова в список отказов

Челябинский «Трактор» поместил голкипера Эмиля Гарипова в список отказов, сообщается на сайте хоккейного клуба.
— В течение 48 часов клубы КХЛ могут забрать голкипера «Трактора» в свою структуру, — говорится в сообщении.
В сезоне 2022/23 Гарипов провел за «черно белых» два матча. Процент отраженных бросков вратаря составил 77,8, коэффициент надежности — 4,84.
В прошлом регулярном чемпионате Гарипов сыграл в 14 встречах, одержал семь побед при коэффициенте надежности 2,78 и проценте отраженных бросков 91,1. Также на его счету был один матч на «ноль» против казанского «Ак Барса».