«Трактор» поместил вратаря Гарипова в список отказов

— В течение 48 часов клубы КХЛ могут забрать голкипера «Трактора» в свою структуру, — говорится в сообщении.

В прошлом регулярном чемпионате Гарипов сыграл в 14 встречах, одержал семь побед при коэффициенте надежности 2,78 и проценте отраженных бросков 91,1. Также на его счету был один матч на «ноль» против казанского «Ак Барса».