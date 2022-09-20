Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
45 минут назад

«Трактор» поместил вратаря Гарипова в список отказов

Матч ТВиещё 2

Челябинский «Трактор» поместил голкипера Эмиля Гарипова в список отказов, сообщается на сайте хоккейного клуба.

«Трактор» поместил вратаря Гарипова в список отказов
Фото:  КХЛ / Табарчук Павел КХЛ / Табарчук Павел

— В течение 48 часов клубы КХЛ могут забрать голкипера «Трактора» в свою структуру, — говорится в сообщении.

В сезоне 2022/23 Гарипов провел за «черно белых» два матча. Процент отраженных бросков вратаря составил 77,8, коэффициент надежности — 4,84.

В прошлом регулярном чемпионате Гарипов сыграл в 14 встречах, одержал семь побед при коэффициенте надежности 2,78 и проценте отраженных бросков 91,1. Также на его счету был один матч на «ноль» против казанского «Ак Барса».

Хоккей,Эмиль Гарипов,ХК Трактор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители