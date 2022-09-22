Еще один хоккеист признал вину по делу о покупке военного билета

Российский хоккеист Владислав Лукин на судебном заседании по делу о даче взятки ради уклонения от службы в армии признал свою вину и раскаялся, передает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Признаю свою вину, раскаиваюсь», — сказал Лукин в Ленинском суде Уфы, где 22 сентября начались слушания по существу.

Ранее стало известно, что голкипер «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов, нападающий «Адмирала» Владислав Лукин и нападающий СКА Михаил Воробьев обвиняются в покупке военных билетов.

Против хоккеистов было возбуждено дело по статье 291 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации — передача взятки в крупном размере. Эпизоды, о которых шла речь в уголовных делах, относятся к 2017 и 2018 годам. По версии следствия, вопрос о покупке военных билетов спортсменам помогал решать экс-полицейский Фарит Самигуллин.

Ранее суд уже огласил приговоры Воробьеву и Сулейманову. Форвард СКА оштрафован на 2 млн рублей. Гособвинение просило назначить ему штраф в размере 3 млн. Воробьев признал свою вину и рассказал, что покупал документ за 200 тыс. рублей. 25-летний хоккеист также заявил, что раскаивается в содеянном и готов приступить к службе в армии «в случае гуманного решения суда».

Сулейманова суд признал виновным в даче взятки с целью избежать военного призыва и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно.