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2 часа назад

Хоккеист Лукин признал свою вину по делу о покупке военного билета

Газета.Ru

Российский хоккеист Владислав Лукин на судебном заседании по делу о даче взятки ради уклонения от службы в армии признал свою вину и раскаялся, передает РИА «Новости».

Еще один хоккеист признал вину по делу о покупке военного билета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Признаю свою вину, раскаиваюсь», — сказал Лукин в Ленинском суде Уфы, где 22 сентября начались слушания по существу.

Ранее стало известно, что голкипер «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов, нападающий «Адмирала» Владислав Лукин и нападающий СКА Михаил Воробьев обвиняются в покупке военных билетов.

Против хоккеистов было возбуждено дело по статье 291 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации — передача взятки в крупном размере. Эпизоды, о которых шла речь в уголовных делах, относятся к 2017 и 2018 годам. По версии следствия, вопрос о покупке военных билетов спортсменам помогал решать экс-полицейский Фарит Самигуллин.

Ранее суд уже огласил приговоры Воробьеву и Сулейманову. Форвард СКА оштрафован на 2 млн рублей. Гособвинение просило назначить ему штраф в размере 3 млн. Воробьев признал свою вину и рассказал, что покупал документ за 200 тыс. рублей. 25-летний хоккеист также заявил, что раскаивается в содеянном и готов приступить к службе в армии «в случае гуманного решения суда».

Сулейманова суд признал виновным в даче взятки с целью избежать военного призыва и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно.

Ранее Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала результаты опроса игроков лиги сезона-2021/22.

Хоккей,Владислав Лукин,Михаил Воробьев,
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