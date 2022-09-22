НХЛ ожидает участия российских игроков в матчах в Европе

НХЛ ожидает, что российские игроки примут участие в матчах в Европе.

Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек сообщил, что МИД направил НХЛ письмо с предупреждением о том, что российским игрокам не должны выдавать визы для въезда в страну.