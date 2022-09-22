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44 минуты назад

Билл Дэйли: «Ожидаем, что российские игроки НХЛ поедут в Европу и примут участие в матчах»

Sports.ruиещё 1

НХЛ ожидает, что российские игроки примут участие в матчах в Европе.

НХЛ ожидает участия российских игроков в матчах в Европе
Фото: nhl.com/panthersnhl.com/panthers

Об этом сообщил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.

Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек сообщил, что МИД направил НХЛ письмо с предупреждением о том, что российским игрокам не должны выдавать визы для въезда в страну.

«Мы ожидаем, что российские игроки поедут в Европу и примут участие в матчах», – сказал Дэйли.

«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября.

В состав «Предаторс» входят Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев. В системе «Сан-Хосе» выступают Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.

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