НХЛ ожидает участия российских игроков в матчах в Европе

НХЛ ожидает, что российские игроки примут участие в матчах в Европе.
Об этом сообщил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.
Ранее заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек сообщил, что МИД направил НХЛ письмо с предупреждением о том, что российским игрокам не должны выдавать визы для въезда в страну.
«Мы ожидаем, что российские игроки поедут в Европу и примут участие в матчах», – сказал Дэйли.
«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» сыграют в Праге 7 и 8 октября.
В состав «Предаторс» входят Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев. В системе «Сан-Хосе» выступают Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.