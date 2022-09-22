Белорусский хоккеист высмеял американцев за незнание географии

23-летний белорусский хоккеист Кирилл Устименко, выступавший в системе "Филадельфии Флайерз", высказался о знании американцами географии.
"Я не скажу, что у меня все идеально с географией, но в Америке все совсем плохо. Там есть люди, которые показывают на свою страну на карте и говорят, что это Россия. И наоборот: Россия - это Америка. Как можно не знать, что Россия - самая большая страна в мире? Я этого не понимаю. Возможно, в каких-то бедных странах есть и более необразованные люди. Но это Америка! Почему люди не учатся, не интересуются?" - приводит слова голкипера системы челябинского "Трактора" Sport24.
Напомним, что на данный момент челябинская команда занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), имея в своем активе шесть очков после девяти игр.
Ранее сообщалось, хоккеист Владислав Лукин признал вину по делу о покупке военного билета.