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3 часа назад

Белорусский хоккеист Устименко высмеял американцев за незнание географии

Газета.Ru

23-летний белорусский хоккеист Кирилл Устименко, выступавший в системе "Филадельфии Флайерз", высказался о знании американцами географии.

Белорусский хоккеист высмеял американцев за незнание географии
Фото: ТАССТАСС

"Я не скажу, что у меня все идеально с географией, но в Америке все совсем плохо. Там есть люди, которые показывают на свою страну на карте и говорят, что это Россия. И наоборот: Россия - это Америка. Как можно не знать, что Россия - самая большая страна в мире? Я этого не понимаю. Возможно, в каких-то бедных странах есть и более необразованные люди. Но это Америка! Почему люди не учатся, не интересуются?" - приводит слова голкипера системы челябинского "Трактора" Sport24.

Напомним, что на данный момент челябинская команда занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), имея в своем активе шесть очков после девяти игр.

Ранее сообщалось, хоккеист Владислав Лукин признал вину по делу о покупке военного билета.

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