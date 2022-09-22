Белорусский хоккеист высмеял американцев за незнание географии

"Я не скажу, что у меня все идеально с географией, но в Америке все совсем плохо. Там есть люди, которые показывают на свою страну на карте и говорят, что это Россия. И наоборот: Россия - это Америка. Как можно не знать, что Россия - самая большая страна в мире? Я этого не понимаю. Возможно, в каких-то бедных странах есть и более необразованные люди. Но это Америка! Почему люди не учатся, не интересуются?" - приводит слова голкипера системы челябинского "Трактора" Sport24.