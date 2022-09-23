Фетисов рассказал о ненависти к нему в США после переезда из СССР

«Когда я приехал в США в 1989 году, меня ненавидели, потому что я из СССР. Ненависть была не только в прессе, но и в раздевалке. Там была половина ребят, которые в детстве прятались в бомбоубежищах, потому что их пугали советскими атомными бомбами», — заявил бывший хоккеист.