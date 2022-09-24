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55 минут назад

Чешский хоккеист поддержал позицию НХЛ по участию россиян в матчах в Праге

Lenta.ru

Чешский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл поддержал позицию Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по участию россиян в матчах в Праге. Его слова приводит San Jose Hockey Now.

Томаш Гертл поддержал позицию НХЛ по участию россиян в матчах в Праге
Фото: ReutersReuters

Хоккеист заявил, что всему клубу необходимо держаться вместе, особенно поддерживая россиянина Александра Барабанова. Он назвал Барабанова отличным парнем, обратив внимание на то, что тот три сезона не играл в плей-офф НХЛ.

«Это тяжелая ситуация. Это не ошибка игроков, и он не должен быть за это наказан. Он один из самых приятных парней», — посчитал Гертл.

22 сентября РИА Новости сообщило, что НХЛ откажется проводить матчи «Нэшвилл Предаторс» и «Сан-Хосе Шаркс» в Чехии в случае недопуска в страну российских игроков. В лиге посчитали, что если со стороны чешских властей возникнут препятствия, запланированные в Чехии матчи будут проведены в США.

7 и 8 октября «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» должны провести в Праге выставочные матчи в рамках NHL Global Series. В составе клубов играют девять россиян. За «Нэшвилл» выступают Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев, а за «Сан-Хосе» Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.

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