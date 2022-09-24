Томаш Гертл поддержал позицию НХЛ по участию россиян в матчах в Праге

Чешский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл поддержал позицию Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по участию россиян в матчах в Праге. Его слова приводит San Jose Hockey Now.

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Хоккеист заявил, что всему клубу необходимо держаться вместе, особенно поддерживая россиянина Александра Барабанова. Он назвал Барабанова отличным парнем, обратив внимание на то, что тот три сезона не играл в плей-офф НХЛ.

«Это тяжелая ситуация. Это не ошибка игроков, и он не должен быть за это наказан. Он один из самых приятных парней», — посчитал Гертл.