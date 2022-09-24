Умер восьмикратный чемпион СССР по хоккею Валентин Сенюшкин

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Восьмикратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР по хоккею в составе московского ЦСКА Валентин Сенюшкин умер в возрасте 85 лет. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ЦСКА.
"Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сенюшкин провел за ЦСКА 340 матчей, в которых забросил 125 шайб. В 1961-1962 годах Сенюшкин входил в список 33 лучших хоккеистов сезона чемпионата СССР. В 1972-1974 годах был главным тренером польского клуба "Легия".