Умер восьмикратный чемпион СССР по хоккею Валентин Сенюшкин

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Восьмикратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР по хоккею в составе московского ЦСКА Валентин Сенюшкин умер в возрасте 85 лет. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ЦСКА.

"Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста", - говорится в сообщении пресс-службы.