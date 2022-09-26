Капризову попали шайбой в ногу, Михеев угодил под силовой прием. НХЛ начала новый сезон

Овечкин пошел за десятым полтинником

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

А какой же сезон НХЛ без Александра Овечкина? Его «Вашингтон» проиграл «Баффало» (3:4 в овертайме), причем «Кэпиталз» выкатили сильно резервный состав. Например, там выступал 18-летний форвард из Хабаровска Александр Суздалев, заигранный за сборную Швеции. Был там белорус Алексей Протас, который отметился голевой передачей. А вот из россиян никого не было.

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Зато Овечкин дал большое интервью местным журналистам, рассказав о своих целях на новый сезон. Ведь ему осталось забить всего 21 гол, чтобы догнать Горди Хоу (801) и занять второе место по шайбам в истории НХЛ. Впереди будет только Уэйн Гретцки (894).

«Я в том возрасте, когда личные цели — это хорошо. Но мы понимаем, что каждый год ты приближаешься к концу своей карьеры, — сказал 37-летний нападающий. — Поэтому просто хочу побеждать. Хочу играть в плей-офф и бороться за Кубок Стэнли».

При этом «Вашингтон», став чемпионом в 2018 году, неизменно вылетал в следующих плей-офф уже в первом раунде. А теперь Никлас Бэкстрем выбыл на неопределенный срок после операции на левом бедре. Да и Том Уилсон порвал крестообразную связку левого колена, оставшись без хоккея минимум до декабря.

«Самое главное — все должны быть здоровы, и мы должны попасть в плей-офф, — сказал Овечкин. — Первые 20 матчей очень важны, поэтому нужно набирать очки. И если в течение сезона у тебя случатся взлеты и падения, то очки все равно будут. Надо играть не шесть, а все восемь месяцев — до самого июня».

Многие уже не верят, что Ови снова забьет 50 голов за сезон. Хотя если это случится, то Александр Великий побьет еще один рекорд НХЛ. Пока у него девять сезонов с полтинниками — как у Гретцки и Майка Босси.

«Я бы не поставил против него, — рассуждает генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан. — Думаю, у него сильная воля, и он знает, что хочет сделать и чего добиться. Обычно, когда он в таком настроении, то добивается того, чего хочет».

Проведя лето в России и работая уже много лет со своим личным тренером Павлом Бурлаченко, Овечкин прибыл в тренировочный лагерь в отличном состоянии.

«Он выглядит великолепно, — говорит тренер Питер Лавиолетт. — И если сравнивать с 2020 годом, когда я пришел в «Вашингтон», то вообще нет никакой разницы. Вот сейчас он замечательно сдал тесты. Мы видим, что Овечкин подошел к лагерю в отличной форме. Да, он в ударе. Но это заслуга Ови — вот так он тренируется, так работает».

Капризова убрали со льда, чтобы не рисковать

«Миннесота» победила «Колорадо» (3:2), и как жаль, что за это не дадут Кубок Стэнли. А было бы здорово, чтобы как в боксе — победил чемпиона и забрал его пояс. Но нет. Понятно, что Валерий Ничушкин за «Эвеланш» не играл — он рассказывал в эксклюзивном интервью «Матч ТВ», что только восстанавливается после травмы.

А в составе «Уайлд» снова блистал Кирилл Капризов. На 26-й минуте он открыл счет, а в конце второго периода отдал и голевую передачу, когда «Миннесота» реализовала большинство.

Правда, в конце третьего периода Капризов покинул лед с явной травмой. Ему попали шайбой в ногу — так отличился свой же одноклубник Фредерик Годро. И, хромая, Кирилл ушел в раздевалку.

После матча главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон пообщался с журналистами и сообщил, что с Капризовым все в порядке. Его убрали в конце матча всего лишь из предосторожности, учитывая, что это лишь первая контрольная игра, где рисковать здоровьем не нужно.

Кстати, издание The Athletiс снова подняло тему, как Капризов возвращался в Америку этим летом, и когда ходили слухи, что Kirill The Thrill замешан в истории с массовой покупкой и оформлением хоккеистам военных билетов в Уфе.

«Представляю, через какой стресс прошел Кирилл, — сказал Эвасон. — В некоторые вещи мы просто не можем поверить. Мы должны быть очень внимательны и заботливы по отношению к нему».

Капризов попросил, чтобы этой темы с военником местные журналисты не касались. Но те между собой рассказывали, как Кирилл сидел в Турции, ожидая две недели рабочую визу — после того, как в Дубае его дважды отказались сажать в самолет до Штатов.

Михеев тоже сломался - серьезно ли?

«Калгари» победил «Ванкувер» (4:0), а потом и в овертайме (3:2). Как это бывает в предсезонке, команды разделились на два состава и провели сразу два матча.

Основной состав «Кэнакс» как раз проиграл 2:3. Третьей звездой матча был признан Василий Подколзин, забивший первый гол «Ванкувера». Он начал игру в тройке с Бо Хорватом и Конором Гарландом. А вот Илья Михеев и Андрей Кузьменко выходили в одном звене с центрфорвардом Элиасом Петтерссоном, причем Кузя сразу же отметился голевой передачей.

Во втором периоде Михеев угодил под силовой прием, упал на руку и покинул лед. Главный тренер Брюс Будро ничего не сказал о здоровье своего игрока, заявив, что нужно еще провести обследование. Будем верить, что все обойдется. Ведь из-за травмы руки Михеев еще в «Торонто» выбывал на долгий срок. А летний переход в «Ванкувер» сделал его одним из тех игроков, от которых ждут резкий взлет и кучу очков. Не хотелось бы терять такого хоккеиста уже в предсезонке.

Кузьменко же производит очень хорошее впечатление на канадцев. Видно, как ему доверяют — в контрольных матчах дали сразу 7:42 минуты на льду в большинстве, ставят в первое звено.

Местная пресса уверена, что этот парень обязательно должен выстрелить. В прошлом сезоне он выстрелил в КХЛ, а теперь покоряет НХЛ, и всем сразу виден его потенциал для игры в первых двух звеньях «Кэнакс».

Мастерство Кузьменко проявляется, когда он владеет шайбой, креативно финтит, обводит защитников один в один. Да, пока Андрей не очень хорошо читает игру, и ему нужно еще освоиться в «Кэнакс». Но все придет со временем. А это звено с Михеевым и Петтерссоном наигрывается с первого же дня тренировочного лагеря.

Кузьменко нацелен на ворота, он больше любит забивать, чем отдавать — поэтому с ним в звене два прекрасных диспетчера. Маленькие площадки НХЛ должны дать ему преимущество, потому что Андрей может хорошо выныривать из углов и сразу же выходить с атакой на ворота.