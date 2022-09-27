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3 часа назад

МИД Чехии высказался по возможному запрету на въезд российским игрокам НХЛ

Никита Бородкин

Глава МИД Чехии Ян Липавский высказался по поводу возможного запрета на въезд российским хоккеистам, которые должны принять участие в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Праге. Как сообщает «Чемпионат.com», спортсмены из клубов «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» не смогут получить шенгенские визы.

МИД Чехии высказался о запрете на въезд российским игрокам НХЛ
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Если у них уже есть действующие визы, их должны впустить — но текущие переговоры могут изменить ситуацию», — добавил Липавский.

Напомним, что 7 и 8 октября команды должны провести выставочные матчи в рамках NHL Global Series. В общей сложности на игру могут попасть сразу восемь россиян. За «Нэшвилл» выступают Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев, а за «Сан-Хосе» — Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.

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В МИД Чехии заявляли, что не намерены пускать в страну российских хоккеистов. 22 сентября стало известно, что НХЛ откажется проводить матчи в Чехии, если спортсменов не допустят в страну. Позднее, 24 сентября, заместитель комиссара лиги Билл Дэйли заявил, что все россияне получили визы и будут участвовать во встречах в Праге.

Хоккей,Ярослав Аскаров,Николай Кныжов,Артемий Князев,Даниил Гущин,Яков Тренин,Евгений Свечников,Билл Дэйли,Александр Барабанов,
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