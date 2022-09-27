МИД Чехии высказался о запрете на въезд российским игрокам НХЛ

Глава МИД Чехии Ян Липавский высказался по поводу возможного запрета на въезд российским хоккеистам, которые должны принять участие в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Праге. Как сообщает «Чемпионат.com», спортсмены из клубов «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» не смогут получить шенгенские визы.
«Если у них уже есть действующие визы, их должны впустить — но текущие переговоры могут изменить ситуацию», — добавил Липавский.
Напомним, что 7 и 8 октября команды должны провести выставочные матчи в рамках NHL Global Series. В общей сложности на игру могут попасть сразу восемь россиян. За «Нэшвилл» выступают Яков Тренин, Ярослав Аскаров и Егор Афанасьев, а за «Сан-Хосе» — Николай Кныжов, Артемий Князев, Александр Барабанов, Евгений Свечников, Тимур Ибрагимов и Даниил Гущин.
В МИД Чехии заявляли, что не намерены пускать в страну российских хоккеистов. 22 сентября стало известно, что НХЛ откажется проводить матчи в Чехии, если спортсменов не допустят в страну. Позднее, 24 сентября, заместитель комиссара лиги Билл Дэйли заявил, что все россияне получили визы и будут участвовать во встречах в Праге.