МИД Чехии высказался о запрете на въезд российским игрокам НХЛ

Глава МИД Чехии Ян Липавский высказался по поводу возможного запрета на въезд российским хоккеистам, которые должны принять участие в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Праге. Как сообщает «Чемпионат.com», спортсмены из клубов «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» не смогут получить шенгенские визы.

«Если у них уже есть действующие визы, их должны впустить — но текущие переговоры могут изменить ситуацию», — добавил Липавский.

В МИД Чехии заявляли, что не намерены пускать в страну российских хоккеистов. 22 сентября стало известно, что НХЛ откажется проводить матчи в Чехии, если спортсменов не допустят в страну. Позднее, 24 сентября, заместитель комиссара лиги Билл Дэйли заявил, что все россияне получили визы и будут участвовать во встречах в Праге.