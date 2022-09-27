Финским хоккеистам приказали игнорировать предложения из России

«Участие Финляндии в одном турнире с Россией невозможно, пусть даже Национальная хоккейная лига (НХЛ) и вынашивает такую идею. Но для североамериканцев происходящее на Украине — намного более далекая проблема, нежели для финнов. Это не оказывает такого влияния на их жизнь, как на жизнь европейцев.