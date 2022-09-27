Финским хоккеистам приказали игнорировать предложения из России

Исполнительный директор финской Ассоциации хоккеистов Ристо Кауппинен рассказал, что организация провела беседы с игроками с целью убедить их не заключать контракты с российскими клубами.
«Мы проинструктировали игроков, что нет смысла ехать в Россию, особенно при такой мировой обстановке. Риск опасности очень велик», — цитирует Кауппинена Iltalehti.
Ранее финское издание Jatkoaika призвало сборную Финляндии бойкотировать Кубок мира по хоккею, если к турниру допустят национальную команду России.
«Участие Финляндии в одном турнире с Россией невозможно, пусть даже Национальная хоккейная лига (НХЛ) и вынашивает такую идею. Но для североамериканцев происходящее на Украине — намного более далекая проблема, нежели для финнов. Это не оказывает такого влияния на их жизнь, как на жизнь европейцев.
В данный момент Финляндия обладает большой силой на международной хоккейной арене. Слово финнов, учитывая успехи нашей сборной в последние годы, имеет реальный вес. Финляндия должна сделать все возможное, чтобы не пустить Россию на турнир. Деньги и соревнования не могут быть важнее морали и человеческих ценностей», — говорится в статье журналиста Рику Исокоски.