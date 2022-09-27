Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
1 час назад

Финским хоккеистам приказали игнорировать предложения из России

Газета.Ru

Исполнительный директор финской Ассоциации хоккеистов Ристо Кауппинен рассказал, что организация провела беседы с игроками с целью убедить их не заключать контракты с российскими клубами.

Финским хоккеистам приказали игнорировать предложения из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы проинструктировали игроков, что нет смысла ехать в Россию, особенно при такой мировой обстановке. Риск опасности очень велик», — цитирует Кауппинена Iltalehti.

Ранее финское издание Jatkoaika призвало сборную Финляндии бойкотировать Кубок мира по хоккею, если к турниру допустят национальную команду России.

«Участие Финляндии в одном турнире с Россией невозможно, пусть даже Национальная хоккейная лига (НХЛ) и вынашивает такую идею. Но для североамериканцев происходящее на Украине — намного более далекая проблема, нежели для финнов. Это не оказывает такого влияния на их жизнь, как на жизнь европейцев.

В данный момент Финляндия обладает большой силой на международной хоккейной арене. Слово финнов, учитывая успехи нашей сборной в последние годы, имеет реальный вес. Финляндия должна сделать все возможное, чтобы не пустить Россию на турнир. Деньги и соревнования не могут быть важнее морали и человеческих ценностей», — говорится в статье журналиста Рику Исокоски.

Хоккей,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители