Фирстов помог «Миннесоте» победить «Колорадо»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2. Уже на 19-й секунде матча Алекс Ньюхук открыл счёт Но на седьмой минуте гости отыгрались после точного выстрела Тайсона Джоста. А на 16-й минуте Джост уже записал в свой актив дубль. В самом начале второго периода, на 20-й секунде, Мартин Каут сделал счёт вновь равным. Позже, на 35-й минуте, вновь вывел гостей вперёд Ник Петан. А ещё через три минуты шайбу забросил и российский нападающий Владислав Фирстов. На 40-й минуте матча точку поставил Брэндон Дюхайм.
ВИДЕО заброшенной шайбы Фирстова, можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
За хозяев также сыграл Данила Журавлёв. Его показатель полезности – «-1». Всего на льду он провёл 19 минут и 11 секунд.