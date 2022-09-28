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38 минут назад

Заброшенная шайба Фирстова помогла «Миннесоте» победить «Колорадо»

Чемпионат.comиещё 1

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2. Уже на 19-й секунде матча Алекс Ньюхук открыл счёт Но на седьмой минуте гости отыгрались после точного выстрела Тайсона Джоста. А на 16-й минуте Джост уже записал в свой актив дубль. В самом начале второго периода, на 20-й секунде, Мартин Каут сделал счёт вновь равным. Позже, на 35-й минуте, вновь вывел гостей вперёд Ник Петан. А ещё через три минуты шайбу забросил и российский нападающий Владислав Фирстов. На 40-й минуте матча точку поставил Брэндон Дюхайм.

Фирстов помог «Миннесоте» победить «Колорадо»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

ВИДЕО заброшенной шайбы Фирстова, можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

За хозяев также сыграл Данила Журавлёв. Его показатель полезности – «-1». Всего на льду он провёл 19 минут и 11 секунд.

Хоккей,Тайсон Джост,
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