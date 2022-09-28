«Нефтехимик» заключил контракт с канадским форвардом

В прошлом сезоне Шинкарук выступал в составе рижского «Динамо», на его счету 13 очков (5 шайб+13 результативных передач) в 39 матчах регулярного чемпионата. Ранее в КХЛ канадец выступал за пекинский «Куньлунь Ред Стар».