«Нефтехимик» заключил контракт с канадским форвардом

Нижнекамский «Нефтехимик» заключил соглашение с канадским нападающим Хантером Шинкаруком, сообщает пресс служба хоккейного клуба.
Контракт с 27 летним форвардом рассчитан до конца сезона.
В прошлом сезоне Шинкарук выступал в составе рижского «Динамо», на его счету 13 очков (5 шайб+13 результативных передач) в 39 матчах регулярного чемпионата. Ранее в КХЛ канадец выступал за пекинский «Куньлунь Ред Стар».
«Нефтехимик» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав три очка за 11 игр.