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55 минут назад

«Нефтехимик» заключил контракт с канадским форвардом

Матч ТВ

Нижнекамский «Нефтехимик» заключил соглашение с канадским нападающим Хантером Шинкаруком, сообщает пресс служба хоккейного клуба.

«Нефтехимик» заключил контракт с канадским форвардом
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Контракт с 27 летним форвардом рассчитан до конца сезона.

В прошлом сезоне Шинкарук выступал в составе рижского «Динамо», на его счету 13 очков (5 шайб+13 результативных передач) в 39 матчах регулярного чемпионата. Ранее в КХЛ канадец выступал за пекинский «Куньлунь Ред Стар».

«Нефтехимик» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав три очка за 11 игр.

Хоккей,Динамо Рига,
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