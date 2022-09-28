Платить в НХЛ станут еще больше

Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повышать потолок зарплат на протяжении ближайших трех сезонов, сообщает Sportsnet.

Фото: МАТЧ ТВ МАТЧ ТВ

В нынешнем году потолок вырос впервые за три сезона и составил 82,5 миллиона долларов. По сведениям издания, поскольку лига продолжает восстанавливаться после падения доходов, вызванного пандемией коронавируса, верхний предел должен начать значительно увеличиваться в ближайшие годы. Источники отмечают, что клубам были даны некоторые указания относительно возможного уровня потолка.

Так, ожидается, что в сезоне 2023/24 потолок составит 83,5 миллиона долларов, в сезоне 2024/25 — 87,5–88 миллионов, в сезоне 2025/26 — около 92 миллионов.