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54 минуты назад

Потолок зарплат в НХЛ вырастет почти на $10 млн к 2025 году — СМИ

Матч ТВ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повышать потолок зарплат на протяжении ближайших трех сезонов, сообщает Sportsnet.

Платить в НХЛ станут еще больше
Фото: МАТЧ ТВМАТЧ ТВ

В нынешнем году потолок вырос впервые за три сезона и составил 82,5 миллиона долларов. По сведениям издания, поскольку лига продолжает восстанавливаться после падения доходов, вызванного пандемией коронавируса, верхний предел должен начать значительно увеличиваться в ближайшие годы. Источники отмечают, что клубам были даны некоторые указания относительно возможного уровня потолка.

Так, ожидается, что в сезоне 2023/24 потолок составит 83,5 миллиона долларов, в сезоне 2024/25 — 87,5–88 миллионов, в сезоне 2025/26 — около 92 миллионов.

В материале подчеркивается, что приведенные цифры являются ориентировочными и могут быть скорректированы.

Хоккей,
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