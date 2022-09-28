Экс-президент IIHF высказался о будущем рекорде Овечкина

«Уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Овечкин — легенда! Конечно, все будет зависеть от того, в какой форме будет Александр. Вы знаете, что все зависит и от здоровья. Особенно в таком возрасте. Надеюсь, это случится.