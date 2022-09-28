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59 минут назад

Бывший президент IIHF Фазель уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Газета.Ru

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель поделился мнением о погоне форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Экс-президент IIHF высказался о будущем рекорде Овечкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Овечкин — легенда! Конечно, все будет зависеть от того, в какой форме будет Александр. Вы знаете, что все зависит и от здоровья. Особенно в таком возрасте. Надеюсь, это случится.

Побить рекорд Гретцки будет фантастическим достижением для Овечкина. У него есть все шансы. Ему стоит еще пару лет поиграть. И он точно это сделает», — приводит слова Фазеля «Спорт-Экспресс».

В данный момент на счету Овечкина 780 заброшенных шайб, и он занимает третье место по результативности за всю историю сильнейшей лиги мира, уступая только Уэйну Гретцки (894 гола) и Горди Хоу (801).

В прошлом сезоне Овечкин отметился 90 (50+40) очками в 77 проведенных в регулярном чемпионате матчах. Чтобы догнать Гретцки до окончания контракта с «Вашингтоном», действующего до лета 2026 года, россиянину нужно забрасывать в среднем порядка 30 шайб за сезон.

Ранее Александр Овечкин рассказал о своих целях на грядущий сезон.

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