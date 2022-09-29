Хоккеист «Югры» сознался в покупке водительского удостоверения

«18 апреля 2022 года мой подзащитный Лукин добровольно обратился с явкой с повинной. Также в 22:40 старшим следователем Ленинского межрайонного следственного отдела была составлена другая явка с повинной — по факту незаконной передачи денежных средств с целью получения водительского удостоверения. Данная явка с повинной также находится в материалах уголовного дела», — цитирует юриста ТАСС.