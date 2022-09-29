Хоккеист «Югры» сознался в покупке водительского удостоверения

Хоккеист ханты-мансийской «Югры» Владислав Лукин признался в передаче взятки за получение водительского удостоверения. Об этом сегодня, 29 сентября, на заседании суда в Уфе сообщил его адвокат Сергей Кожевников.
«18 апреля 2022 года мой подзащитный Лукин добровольно обратился с явкой с повинной. Также в 22:40 старшим следователем Ленинского межрайонного следственного отдела была составлена другая явка с повинной — по факту незаконной передачи денежных средств с целью получения водительского удостоверения. Данная явка с повинной также находится в материалах уголовного дела», — цитирует юриста ТАСС.
Ранее Лукин признал свою вину по делу о покупке военного билета. В настоящее время суд рассматривает это дело. Гособвинение запросило назначить ему штраф в размере 3 млн руб.
Напомним, ранее стало известно, что Владислав Лукин, голкипер «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов, нападающий СКА Михаил Воробьев обвиняются в покупке военных билетов.