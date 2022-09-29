Канада призвала своих хоккеистов объяснить пребывание в России

Министерство иностранных дел Канады призвало своих хоккеистов, которые остались в России, объяснить свое решение.

«Спортсмены, которые решили играть в России и Белоруссиии, должны объяснить свои решения общественности. Если они находятся в России или в Белоруссии, они должны уехать сейчас», — сказал секретарь МИД Канады Адриан Бланшар.

Стоит отметить, что в лиге наблюдается сокращение иностранных хоккеистов и клубов. Многие легионеры покинули Россию из-за ситуации на Украине. Некоторые федерации пошли против выступления своих хоккеистов в КХЛ. Так, в Латвии приняли закон, запрещающий местным спортсменам и тренерам принимать участие в соревнованиях на территории России и Белоруссии.