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1 час назад

Канадские власти призвали своих хоккеистов объяснить решение остаться в России

Газета.Ruиещё 9

Министерство иностранных дел Канады призвало своих хоккеистов, которые остались в России, объяснить свое решение.

Канада призвала своих хоккеистов объяснить пребывание в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Спортсмены, которые решили играть в России и Белоруссиии, должны объяснить свои решения общественности. Если они находятся в России или в Белоруссии, они должны уехать сейчас», — сказал секретарь МИД Канады Адриан Бланшар.

Стоит отметить, что в лиге наблюдается сокращение иностранных хоккеистов и клубов. Многие легионеры покинули Россию из-за ситуации на Украине. Некоторые федерации пошли против выступления своих хоккеистов в КХЛ. Так, в Латвии приняли закон, запрещающий местным спортсменам и тренерам принимать участие в соревнованиях на территории России и Белоруссии.

Также состав лиги покинули рижское «Динамо» и финский «Йокерит».

Ранее канадский агент Ритчи Уинтер, представляющий интересы трех хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), поддержал своих соотечественников, которые выступают в российских клубах.

Хоккей,Динамо Рига,
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