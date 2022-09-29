Белорусского американца выгнали из клуба НХЛ

Надежд остаться за океаном у третьего номера драфта НХЛ Алекса Гальченюка уже почти не осталось.

Фото: NHL.COM NHL.COM

Пока посольства и федерации хоккея североамериканских стран продолжают на разный лад запугивать своих граждан в России, уговаривая их в срочном порядке покинуть Континентальную хоккейную лигу, на трансферном рынке замаячил ещё один американский игрок, готовый усилить российские клубы. Накануне в издании «Матч ТВ» появилась информация, что 28-летний нападающий Алекс Гальченюк оказался доступен для подписания контракта в России.

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Уроженец Милуоки является представителем известной хоккейной династии. Отец игрока Александр Гальченюк родился в Минске и построил очень успешную карьеру. В составе московского «Динамо» Гальченюк-старший трижды подряд становился чемпионом страны (1990-1992) и заслужил вызов в сборную СССР для участия в Кубке Канады 1991 года. После завершения сезона-1991/1992 Александр и отправился покорять океан, подписав контракт с клубом ИХЛ «Милуоки Адмиралз». В период пребывания игрока в «адмиралах» на свет и появился Гальченюк-младший, который по праву рождения в США удостоился гражданства этой страны.

За сборную США Алекс впервые сыграл в сезоне-2012/2013, когда «звёздно-полосатые» приехали в Уфу на чемпионат мира для игроков не старше 20 лет. Интересно, что игрока отпустили в национальную команду несмотря на то, что к тому моменту он уже стучался в двери «Монреаль Канадиенс». В июне 2012 года канадцы выбрали Гальченюка под третьим номером на драфте НХЛ, потратив на игрока свой главный выбор на той церемонии.

Драфт 10-летней давности спустя столько времени выглядит идеальным примером того, как целый ряд клубов допустил большие ошибки, многие из которых оказались связаны с российскими хоккеистами. Именно на том драфте под первым номером в «Эдмонтон Ойлерз» отправился Наиль Якупов, а «Баффало Сэйбрз» потратил 12-й пик на Михаила Григоренко. Оба игрока не смогли вдолгую закрепиться в НХЛ и не реализовали выданные им авансы, зато ушедший «только» под 19-м номером в «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский впоследствии стал одним из лучших вратарей за всю историю лиги.

Гальченюк больше относится к разряду тех игроков, у которых не получилось подтвердить своей игрой высочайший выбор на драфте, хотя и назвать его провалившимся в НХЛ язык не повернётся. Долгое время карьера Алекса развивалась удачно и вполне поступательно. На молодёжном чемпионате мира в России Гальченюк продемонстрировал прекрасную игру, сумев набрать 8 (2+6) очков и став одним из самых результативных игроков в составе своей команды, в результате добравшейся до звания чемпионов мира.

По возвращении из Уфы в Монреаль тренерский штаб «Канадиенс» оставляет Алекса в расположении клуба НХЛ. За оставшееся время регулярного чемпионата молодой форвард выбивает 27 очков в 48 матчах и остаётся в основном составе на плей-офф, где набирает ещё три очка в пяти матчах.

Насыщенный сезон получил продолжение в виде ещё одного выступления на международном уровне. Спустя полгода после завершения МЧМ-2013 хоккеист примерил и свитер главной американской сборной, получив вызов уже на взрослый чемпионат мира. Тот турнир также оказался успешным для Гальченюка – американцы завоевали бронзовую медаль.

Дальше форварда ждали ещё пять сезонов в «Монреаль Канадиенс», в течение которых Алекс держал планку игры на очень высоком уровне. Он стабильно набирал от 30 до 56 очков в регулярных чемпионатах, неизменно являясь одним из главных орудий в атаке канадской команды. Но от третьего номера драфта каждый год ждали выхода на новый уровень, какого-то значимого прорыва и результатов хотя бы в виде 70-80 очков. Однако Гальченюк остановился на своих показателях и стабильно их демонстрировал.

В июне 2018 года в «Монреале» разуверились в том, что Алекс сможет совершить рывок в карьере и обменяли игрока в «Аризону Койотс» на Макса Доми. С этого момента карьера Гальченюка за океаном начала постепенно рассыпаться. В стане одного из худших клубов НХЛ последнего времени Алекс провёл всего один сезон, выбив уже привычные для себя 0,57 очка за матч – 41 балл в 72 матчах.

В межсезонье игрок перешёл в «Питтсбург Пингвинз» в надежде добиться большого командного успеха, но эта попытка не увенчалась успехом от слова совсем. Одноклубником Евгения Малкина и Сидни Кросби американец оставался совсем недолго – ещё по ходу сезона его обменяли в «Миннесоту Уайлд», но и там проявить себя уже не получилось. Дальше были короткие периоды карьеры в «Оттаве Сенаторз», «Торонто Мэйпл Лифс» и даже возвращение на один сезон в «Аризону». Но от прежнего Гальченюка и от его прежней статистики уже не осталось и следа.

Журналисты уже не раз пытались собрать все причины такого резкого падения уровня: обмен из «Монреаля», эксперименты по смене позиций, где Алекса дёргали с центра на фланг, возможно, его не лучший характер, которым пытались объяснить ежегодную смену команд. При этом порой он неплохо вписывался к звёздным партнёрам — можно вспомнить короткий отрезок игры в топ-6 «Торонто».

Возможно, именно на такую попытку перезапустить карьеру форварда понадеялись в «Колорадо Эвеланш», когда брали игрока на просмотровый контракт. Но пребывание Алекса в стане действующего обладателя Кубка Стэнли получилось совсем коротким – уже после недели тренировочного лагеря Джаред Беднар освободил хоккеиста из расположения команды – и он снова оказался свободным агентом.

После серии последних неудач за океаном, судя по инсайду наших коллег, Гальченюк готов приехать в один из российских клубов. И тут уже можно не сомневаться, что за игрока, сыгравшего почти 700 матчей в главной хоккейной лиге мира, развернётся нешуточная борьба.

«Теперь у Алекса только один путь – ехать в Россию. Причём вряд ли он окажется в «Торпедо», где главным тренером работает его бывший агент Игорь Ларионов. Потому что у команды из Нижнего Новгорода не такой большой бюджет.

Но на Гальченюка будут претендовать такие клубы, как «Салават Юлаев», «Авангард», московское «Динамо» и «Локомотив». Причём, по нашим инсайдам, Ярославль готов заплатить больше всего», – сообщает «Матч ТВ».

Поверить в такую информацию очень просто. Каждая из названных команд испытывает определённые проблемы в атакующей линии. Московское «Динамо» продемонстрировало отличный старт в регулярном чемпионате КХЛ, но при этом забивает команда довольно мало. Уфимцы и омичи и вовсе располагаются в турнирной таблице Восточной конференции совсем не на привычных для себя позициях, занимая, соответственно, шестое и восьмое места. В такой ситуации получить усиление в виде Гальченюка будет совсем не плохим вариантом для этих клубов. Правда, главный тренер «ястребов» Дмитрий Рябыкин буквально на днях констатировал, что у его команды места под потолком зарплат почти не осталось.

Что касается «Локомотива», то подопечных Игоря Никитина заметно штормит на старте сезона. Порой железнодорожники выдают действительно качественные встречи, но бóльшую часть сентября на игру команды было невыносимо тяжело смотреть. «Локомотив» забивает не просто мало, а очень мало, что и подтвердили две последние игры, в течение которых ярославцы смогли забросить одну шайбу за 125 минут. Многие из номинальных лидеров откровенно проваливаются, что приводит к эмоциональным пассажам обычно очень сильно не любящего резкие выпады Никитина на пресс-конференциях.