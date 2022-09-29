Отъезд американских и канадских хоккеистов не сильно ударит по КХЛ

«Я не думаю, что это сильно ударит по нам. Русский генотип дан нам божьей волей. Россия богата во всех направлениях, у нас много сильных личностей. Это касается и спорта. Любые преграды, которые приготовила нам судьба, мы пройдем достойно. И мы никогда не остановимся.



Наша нация сильная и миролюбивая. И в этой ситуации наша лига и ФХР должны искать пути решения для продолжения развития хоккея в России. Мы обязаны развивать не только клубы, но и хоккей в целом на разных уровнях. Спорт обязан жить и развиваться», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».