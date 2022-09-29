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8 часов назад

Быков считает, что отъезд американских и канадских хоккеистов не сильно ударит по КХЛ

Газета.Ruиещё 2

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал информацию о том, что федерации хоккея США и Канады просят своих хоккеистов, выступающих в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), немедленно покинуть Россию.

Отъезд американских и канадских хоккеистов не сильно ударит по КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С аналогичными заявлениями выступили посольства и Министерства иностранных дел этих двух стран. В данный момент на контрактах с клубами КХЛ находятся 58 игроков из Канады (48) и США (10).

«Я не думаю, что это сильно ударит по нам. Русский генотип дан нам божьей волей. Россия богата во всех направлениях, у нас много сильных личностей. Это касается и спорта. Любые преграды, которые приготовила нам судьба, мы пройдем достойно. И мы никогда не остановимся.

Наша нация сильная и миролюбивая. И в этой ситуации наша лига и ФХР должны искать пути решения для продолжения развития хоккея в России. Мы обязаны развивать не только клубы, но и хоккей в целом на разных уровнях. Спорт обязан жить и развиваться», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что в лиге наблюдается сокращение иностранных хоккеистов и клубов. Многие легионеры покинули Россию из-за ситуации на Украине. Некоторые федерации пошли против выступления своих хоккеистов в КХЛ. Так в Латвии приняли закон, запрещающий местным спортсменам и тренерам принимать участие в соревнованиях на территории России и Белоруссии.

Также состав лиги покинули рижское «Динамо» и финский «Йокерит».

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский ответил на призыв Федерации хоккея Канады и США к играющим в России хоккеистам.

Хоккей,Валерий Каменский,Вячеслав Быков,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо Рига,
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