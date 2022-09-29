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2 часа назад

124 минуты штрафа выписали украинским и российским хоккеистам в Континентальном кубке

Газета.Ruиещё 2

В Стамбуле состоялся хоккейный матч между местной командой «Буз Адам» и испанской «Барселоной» (9:4) в Континентальном кубке. Игра получилась грубой, главный арбитр матча Филипп Метзингер из Хорватии выписал суммарно 124 минуты штрафа, из которых 91 — игрокам хозяев.

Украинского и российского хоккеистов наказали за стычку во время матча
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В заявке турецкой команды было 12 российских игроков, в том числе Алексей Кайгородов, становившийся чемпионом мира среди юниоров и молодежи, а также завоевывавший Кубок Гагарина. «Барселону» представляют украинцы Станислав Дидковский, его отец тренер Даниил и Артем Пономаренко.

Первая cерьезная cтычка cлучилаcь у борта в начале третьего периода, когда Кайгородов cзади в cпину грубо атаковал игрока «Барcелоны» и получил удаление до конца матча. Поcле этого в перепалку вcтупил Дидковcкий.

Турецкое издание Fanatik сообщает, что по ходу матча хоккеисты не раз сталкивались друг с другом. Были отмечены моменты, когда выяснение отношений доходило до драк.

«Буз Адам» досрочно гарантировал себе выход во второй раунд Континентального кубка. В составе «Буз Адама» выступает и 18 летний украинский вратарь Станислав Теплицкий.

Ранее вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский ответил на призыв Федерации хоккея Канады и США к играющим в России хоккеистам.

Хоккей,Валерий Каменский,Алексей Кайгородов,
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