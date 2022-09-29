Овечкин мог бы играть за сборные России по хоккею и футболу

«Овечкин относится к такому типу людей, которые могут все. Но я помню, когда был моложе, многие хоккеисты из национальной сборной тоже достаточно хорошо играли в футбол. Причем они совмещали это! Но это сейчас невозможно из-за большого количества матчей в сезоне.