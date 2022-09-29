Овечкин мог бы играть за сборные России по хоккею и футболу

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» и сборной России Александр Овечкин обладает настолько большим спортивным талантом, что мог бы играть и за футбольную команду.
«Овечкин относится к такому типу людей, которые могут все. Но я помню, когда был моложе, многие хоккеисты из национальной сборной тоже достаточно хорошо играли в футбол. Причем они совмещали это! Но это сейчас невозможно из-за большого количества матчей в сезоне.
Однако есть исключения. Наверное, некоторые люди могут быть настолько талантливыми, чтобы пробовать это делать. Овечкин относится к этому типу людей!» — заявил Фазель «Спорт-Экспрессу».
Минувшим летом Овечкин принял участие в товарищеском матче московского «Динамо» и отметился забитым голом.
В данный момент на счету Овечкина 780 заброшенных шайб, и он занимает третье место по результативности за всю историю сильнейшей лиги мира, уступая только Уэйну Гретцки (894 гола) и Горди Хоу (801).
В прошлом сезоне Овечкин отметился 90 (50+40) очками в 77 проведенных в регулярном чемпионате матчах. Чтобы догнать Гретцки до окончания контракта с «Вашингтоном», действующего до лета 2026 года, россиянину нужно забрасывать в среднем порядка 30 шайб за сезон.
Ранее Фазель поделился мнением о погоне Овечкина за рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге.