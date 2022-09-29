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1 час назад

ФХР подала в Минспорта списки тренеров и игроков для бронирования от частичной мобилизации

Sports.ru

ФХР подала списки тренеров и хоккеистов для бронирования от частичной мобилизации.

ФХР подала списки игроков для бронирования от частичной мобилизации
Фото: sports.rusports.ru

Об этом сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

«Мы подали списки в Министерство спорта – тренеров, игроков и ключевых сотрудников. Дальше это будет уже не в нашей власти.

Минспорт будет вносить это предложение в правительство. Какое решение будет – такое будет. Хоккеисты в клубах, кое-где начинают приходить повестки им, сотрудникам, судьям», – сказал Курбатов.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

Хоккей,Дмитрий Курбатов,Владимир Путин,
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