ФХР подала списки игроков для бронирования от частичной мобилизации

«Мы подали списки в Министерство спорта – тренеров, игроков и ключевых сотрудников. Дальше это будет уже не в нашей власти.

Минспорт будет вносить это предложение в правительство. Какое решение будет – такое будет. Хоккеисты в клубах, кое-где начинают приходить повестки им, сотрудникам, судьям», – сказал Курбатов.

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».