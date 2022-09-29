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2 часа назад

Ассоциация хоккея США свяжется с правительством по поводу игроков в России

ТАССиещё 1

Ассоциация хоккея США (USA Hockey) планирует проконсультироваться с правительством страны по поводу выступлений игроков за российские клубы. Об этом ТАСС в четверг рассказал президент организации Майк Тримболи.

Ассоциация хоккея США свяжется с правительством по поводу игроков в РФ
Фото: KHL.RUKHL.RU

Ранее американское посольство в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию, пока для этого "еще остаются возможности". В дипмиссии выразили опасения насчет того, что российская сторона якобы может "отказаться признавать двойное гражданство для граждан США, отказать таким лицам в доступе к американской консульской помощи, запретить им выезд из России и призвать их на военную службу".

"Таких рекомендаций мы не посылали. Мы свяжемся с нашим правительством по поводу подобных рекомендаций", - сказал Тримболи.

В российских клубах выступают Алекс Хмелевски ("Салават Юлаев"), Бреннан Менелл ("Динамо", Москва), Кенни Агостино ("Торпедо"), Джоуи Кин ("Спартак"), Ник Эберт ("Автомобилист"), Райан Маккиннис ( "Амур"), Алекс Броадхерст, Рид Буше (оба - "Авангард"), Винсент Ловерде, Дойл Сомерби (оба - "Куньлунь").

Хоккей,Кенни Агостино,Торпедо,Салават Юлаев,Динамо,ХК Авангард,ХК Амур,Спартак,
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