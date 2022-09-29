Ассоциация хоккея США свяжется с правительством по поводу игроков в РФ

Ассоциация хоккея США (USA Hockey) планирует проконсультироваться с правительством страны по поводу выступлений игроков за российские клубы. Об этом ТАСС в четверг рассказал президент организации Майк Тримболи.

Ранее американское посольство в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию, пока для этого "еще остаются возможности". В дипмиссии выразили опасения насчет того, что российская сторона якобы может "отказаться признавать двойное гражданство для граждан США, отказать таким лицам в доступе к американской консульской помощи, запретить им выезд из России и призвать их на военную службу".