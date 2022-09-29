Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

Российские хоккеисты смогут принять участие в предсезонных матчах НХЛ в Праге

Матч ТВ

Советник премьер министра Чехии по безопасности, а также заместитель министра по европейским делам Томаш Пояра заявил, что хоккеисты из России смогут принять участие в предсезонных матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Праге.

Российские хоккеисты смогут принять участие в матчах НХЛ в Праге
Фото: matchtv.rumatchtv.ru

Ранее МИД Чехии отправило уведомление НХЛ о том, что российские игроки не смогут участвовать в матчах в Праге.

— Это частное мероприятие. У российских игроков есть визы. С точки зрения государства нет причин их не пускать. Их присутствие не угрожает национальной безопасности. Я даже не говорю о том, что помимо шенгенских виз у них есть долгосрочные американские визы, а также они живут в США, — приводит слова Пояры Seznapzravy.

7 и 8 октября в Чекхии должны сыграть «Сан Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» в рамках старта нового сезона НХЛ.

Хоккей,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители