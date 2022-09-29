Российские хоккеисты смогут принять участие в матчах НХЛ в Праге

— Это частное мероприятие. У российских игроков есть визы. С точки зрения государства нет причин их не пускать. Их присутствие не угрожает национальной безопасности. Я даже не говорю о том, что помимо шенгенских виз у них есть долгосрочные американские визы, а также они живут в США, — приводит слова Пояры Seznapzravy.