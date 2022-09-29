Российские хоккеисты смогут принять участие в матчах НХЛ в Праге

Советник премьер министра Чехии по безопасности, а также заместитель министра по европейским делам Томаш Пояра заявил, что хоккеисты из России смогут принять участие в предсезонных матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Праге.
Ранее МИД Чехии отправило уведомление НХЛ о том, что российские игроки не смогут участвовать в матчах в Праге.
— Это частное мероприятие. У российских игроков есть визы. С точки зрения государства нет причин их не пускать. Их присутствие не угрожает национальной безопасности. Я даже не говорю о том, что помимо шенгенских виз у них есть долгосрочные американские визы, а также они живут в США, — приводит слова Пояры Seznapzravy.
7 и 8 октября в Чекхии должны сыграть «Сан Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» в рамках старта нового сезона НХЛ.