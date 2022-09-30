Сборная России вернется сразу в элиту мирового хоккея

Главный вопрос — когда?

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Для отечественного хоккея сегодня важный день. В Турции состоялся полугодовой конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором стали известны принципы возвращения сборных России и Беларуси к международным соревнованиям.

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Россия и Беларусь вернутся в свои дивизионы, в которых они были до отстранения. Дедлайн решения об участии России и Беларуси установлен в последнюю среду перед годовым Конгрессом ИИХФ, который проходит в мае. Все турниры различных категорий и дивизионов будут сыграны с максимальным количеством участников, все группы будут заполнены полностью. Повышение и понижение из дивизионов будут зависеть от возвращения России и Беларуси на международную арену. Если эти страны вернутся, то они займут места сборных, ушедших на понижение из высшего дивизиона. В противном случае всё останется как раньше.

Интересно, что по итогам конгресса за данное решение было отдано 98 из 119 возможных голосов членов ИИХФ. Таким образом, сборные России и Беларуси вернутся в систему не ранее, чем в мае 2023 года, но сохранят свои позиции.

В чём основная суть всего сказанного? Суть в том, что, когда с нас и белорусов снимут бан, Россия и Беларусь сразу же вернутся на свои места в элитном дивизионе. Это главное, что было принято и решено сегодня. Смогут ли эти сборные сыграть на грядущем чемпионате мира 2023 года? Точно нет. В нём наши сборные не примут участия. А вот по 2024 году всё будет зависеть от мировой ситуации. Но определённые позитивные подвижки в хоккейном плане всё же есть, что не может не радовать.

«Чтобы было понятно, это решение не означает возвращения сборных России и Беларуси к международным соревнованиям. Конгрессу нужно было принять это решение, чтобы члены Международной федерации хоккея поняли условия будущей реинтеграции этих стран в программу ИИХФ. Совет ИИХФ продолжит следить за спецоперацией в Украине», — заявил после заседания президент ИИХФ Люк Люк Тардиф.

Специальный представитель ФХР по международным делам, консул совета ИИХФ Павел Буре также прокомментировал итоги конгресса международной федерации хоккея.

«Нами проделана большая работа в переговорах с ИИХФ. Приветствуем, что конгресс проголосовал за такое решение — определены принципы возвращения России на международную арену. Пока мы не знаем, когда состоится это возвращение, но мы видим, что нашу команду очень ждут назад», — заявил Буре.

Поделился своим мнением и президент ФХР Владислав Третьяк.

«Большинство членов Международной федерации проголосовало за возвращение нашей команды. Для нас это не секрет, все мы знаем, как на самом деле в мире относятся к сборной России. Конечно, мы ждем, что нас вернут уже с 2024 года, будем делать для этого всё возможное. Продолжаем работать в ежедневном режиме. Система сборных команд функционирует, как обычно. Наши, тренеры, игроки специалисты готовы принять участие в любом международном турнире хоть завтра», — сказал Третьяк.