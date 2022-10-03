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1 час назад

Капитан "Рейнджерс" Труба восхитился усердием Панарина на тренировках

Газета.Ru

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба рассказал о том, как тренируется его партнер по команде Артемий Панарин, передает Lohud.

Капитан «Рейнджерс» восхитился усердием Панарина на тренировках
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Он проделывает работу, которую совершает далеко не каждый игрок. Вы никогда этого не видите. Вы думаете, что Панарин забавный. Но он очень усердный», — сказал Труба.

Панарин занял четвертое место среди бомбардиров команды по итогам плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прошлого сезона. Он провел на льду 20 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли, заработав 16 (6 + 10) очков. Третье место занял американский форвард Крис Крайдер (16 очков — 10+6), второе — соотечественник Крайдера защитник Адам Фокс (23 — 5+18), лидер — шведский нападающий Мика Зибанеджад (24 — 10+14).

Всего россиянин забросил 28 шайб и сделал 84 результативные передачи в 95 матчах за «Рейнджерс».

Хоккей,Адам Фокс,Крис Крайдер,Артемий Панарин,
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