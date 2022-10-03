Капитан «Рейнджерс» восхитился усердием Панарина на тренировках

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба рассказал о том, как тренируется его партнер по команде Артемий Панарин, передает Lohud.
«Он проделывает работу, которую совершает далеко не каждый игрок. Вы никогда этого не видите. Вы думаете, что Панарин забавный. Но он очень усердный», — сказал Труба.
Панарин занял четвертое место среди бомбардиров команды по итогам плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прошлого сезона. Он провел на льду 20 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли, заработав 16 (6 + 10) очков. Третье место занял американский форвард Крис Крайдер (16 очков — 10+6), второе — соотечественник Крайдера защитник Адам Фокс (23 — 5+18), лидер — шведский нападающий Мика Зибанеджад (24 — 10+14).
Всего россиянин забросил 28 шайб и сделал 84 результативные передачи в 95 матчах за «Рейнджерс».