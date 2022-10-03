Дело хоккеиста Лукина о взятках: суд вынес приговор

Уфимский суд приговорил бывшего хоккеиста клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Владислава Лукина к штрафу за попытку уклониться от призыва в армию. Об этом сообщает ТАСС.

По официальной истории, спортсмен должен будет выплатить 2,2 млн рублей. Прокурор запрашивал для Лукина штраф в размере 3 млн руб.

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Напомним, что ранее Владислав Лукин признался в передаче взятки за получение водительского удостоверения. Об этом 29 сентября на заседании суда в Уфе сообщил его адвокат Сергей Кожевников.

«18 апреля 2022 года мой подзащитный Лукин добровольно обратился с явкой с повинной. Также в 22:40 старшим следователем Ленинского межрайонного следственного отдела была составлена другая явка с повинной — по факту незаконной передачи денежных средств с целью получения водительского удостоверения.



Данная явка с повинной также находится в материалах уголовного дела», — заявил адвокат.

В данный момент Лукин выступает за ханты-мансийскую «Югру» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

Российский хоккеист Владислав Лукин на судебном заседании по делу о даче взятки ради уклонения от службы в армии признал свою вину и раскаялся, передает РИА «Новости».

«Признаю свою вину, раскаиваюсь», — сказал Лукин в Ленинском суде Уфы, где 22 сентября начались слушания по существу.

Юрист компании «Клевер Консалт», занимающейся спортивным правом, Анна Анцелиович, в прошлом исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), прокомментировала для «Газеты.Ru» возможные последствия приговора по делу о покупке военного билета для бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева», а ныне игрока «Югры» Владислава Лукина.

«В принципе, вынесенные решения не являются препятствием для занятия спортом. У нас есть ряд профессий, для которых такие приговоры являются препятствием. В частности, преподавание у детей. Но это все же не про спортсменов, поэтому фактического расторжения договора по трудовому кодексу в этом случае нет. Вопрос, насколько такое положение было прописано в контракте игрока. Работодатель мог бы предусмотреть такие варианты прекращения договора, — считает Анцелиович.



— Ну и, конечно, имиджевые потери для клуба могут оставаться на усмотрение клуба и привести к расторжению по условиям заключенного контракта, если предусмотрены санкции. Но, не видя контракта, тяжело об этом говорить конкретно».

Лукин был признан виновным в даче взяток на покупку военного билета и водительских прав и оштрафован судом на 2,2 млн рублей.

В Ленинском районном суде Уфы огласили приговор хоккеисту петербургского СКА, воспитаннику клуба «Салават Юлаев» Михаилу Воробьеву. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Спортсмена обвиняли в даче взятки в крупном размере для покупки военного билета. По приговору суда, он оштрафован на 2 миллиона рублей. Гособвинение просило назначить ему штраф в размере 3 миллионов.

10 августа Воробьев признался в уклонении от армии. Он сообщил, что покупал документ через посредника, бывшего сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина за 200 тыс. руб.

25-летний хоккеист также заявил, что раскаивается в содеянном и готов приступить к службе в армии «в случае гуманного решения суда».

Суд Уфы приговорил хоккеиста Анвара Сулейманова к пяти годам условно по делу о даче взятки за отсрочку от армии. Об этом сообщает ТАСС.

В суде заявили, что Сулейманову также назначили испытательный срок в четыре года.

Хоккеист заявил, что приговор его устраивает и обжаловать его он не будет, рассказал Telegram-канал SHOT.

Сулейманов, а также хоккеисты Михаил Воробьев и Владислав Лукин стали фигурантами дела о даче взятки в крупном размере. По версии следствия, когда все они играли за «Салават Юлаев», 37-летний житель Уфы предложил им отсрочку от армии на фиктивных основаниях за взятку.

В отношении этого человека - он был посредником при передаче денег в военкомат - также возбудили уголовное дело.