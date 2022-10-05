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3 часа назад

Овечкин рассказал о целях на предстоящий сезон НХЛ

Газета.Ru

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал о целях на предстоящий сезон, передает HELLO! Russia.

Овечкин рассказал о целях на предстоящий сезон НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Самое главное, чтобы мы попали в плей-офф. Когда проходишь дальше, совсем другой сезон получается. Впереди 82 матча. Это достаточно тяжело, много травм и других нюансов", - сказал Овечкин.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2. В регулярном чемпионате 36-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее Овечкин высказался о своих шансах догнать легендарного канадского игрока Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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