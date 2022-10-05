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1 час назад

Кожевников шокирован антирекордом посещаемости КХЛ

Газета.Ru

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что шокирован низкой посещаемостью матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и установленным антирекордом.

Кожевников шокирован антирекордом посещаемости КХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для меня самый главный показатель — болельщики, именно для них играло и выигрывало наше поколение. Да, в сентябре хоккеисты подарили нам несколько очень приличных матчей. Но вы посмотрите на посещаемость! Если отбросить два сезона с пандемией, в нынешнем сезоне бьем антирекорды. Это больше всего огорчает.

Только Минск, Санкт-Петербург и теперь вот Омск с новой ареной собирают за десять тысяч зрителей, у большинства других городов проблемы. О чем тут говорить, если в Москве ЦСКА и СКА начинают главное дерби Запада с полупустыми трибунами? Честно говоря, меня это шокировало. Наверное, причина в том, что уровень хоккея в КХЛ не растет, остается разделение команд на сильные и слабые. Отсюда малая результативность и предсказуемость многих матчей», — передает слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

КХЛ установила антирекорд посещаемости в первый месяц сезона-2022/23. За первые 133 матча регулярного чемпионата средний показатель посещаемости игр лиги составил 4662 зрителя, заполняемость арен — 53,1%. Это худший показатель без учета сезонов-2020/21 и 2021/22, когда действовали антиковидные ограничения.

Лучшую посещаемость показал петербургский СКА — в среднем 10 173 зрителя за игру. Все остальные клубы КХЛ не смогли преодолеть в этом показателе восьми тысяч. В топ-5 вошли также минское «Динамо», «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Трактор». Худшая посещаемость среди российских команд у магнитогорского «Металлурга» — в среднем 2272 за игру, а в лиге — у «Кунлунь Ред Стар» (619).

Хоккей,Александр Кожевников,ХК Трактор,СКА,Салават Юлаев,Металлург,Динамо,
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