Кожевников шокирован антирекордом посещаемости КХЛ

«Для меня самый главный показатель — болельщики, именно для них играло и выигрывало наше поколение. Да, в сентябре хоккеисты подарили нам несколько очень приличных матчей. Но вы посмотрите на посещаемость! Если отбросить два сезона с пандемией, в нынешнем сезоне бьем антирекорды. Это больше всего огорчает.



Только Минск, Санкт-Петербург и теперь вот Омск с новой ареной собирают за десять тысяч зрителей, у большинства других городов проблемы. О чем тут говорить, если в Москве ЦСКА и СКА начинают главное дерби Запада с полупустыми трибунами? Честно говоря, меня это шокировало. Наверное, причина в том, что уровень хоккея в КХЛ не растет, остается разделение команд на сильные и слабые. Отсюда малая результативность и предсказуемость многих матчей», — передает слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.