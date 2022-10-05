Яшкин заявил, что все его знакомые чешские игроки хотят вернуться КХЛ

Нападающий петербургского СКА Дмитрий Яшкин высказался о чешских игроках, которые покинули Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Его слова передает «Матч ТВ».
«Не читаю особо, если кто то что то там говорит. Думаю, чехи не приехали по семейным обстоятельствам, у кого то дети родились, у кого еще что. Было много вопросов, на которых не было ответов. С кем я ни разговаривал — все хотят вернуться», — сказал Яшкин.
Напомним, что СКА произвел обмен с московским «Динамо» и получил права на чешского нападающего российского происхождения (хоккеист родился в Омске). Яшкин подписал с «армейцами» однолетний контракт до 30 апреля 2023 года. Этот трансфер вызвал негодование на родине хоккеиста.
До перехода в «Динамо» в 2019 году Яшкин выступал в НХЛ за «Сент-Луис» и «Вашингтон». В сезоне-2020/21 с 38 голами он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ. Сезон 2021/22 Яшкин провел в НХЛ, выступая за «Аризону».