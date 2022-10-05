Яшкин заявил, что все его знакомые чешские игроки хотят вернуться КХЛ

«Не читаю особо, если кто то что то там говорит. Думаю, чехи не приехали по семейным обстоятельствам, у кого то дети родились, у кого еще что. Было много вопросов, на которых не было ответов. С кем я ни разговаривал — все хотят вернуться», — сказал Яшкин.