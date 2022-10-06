Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" победить "Детройт"

«Вашингтон Кэпиталз» дома победил «Детройт Ред Уингз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу «столичных».

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«Детройт» открыл счет в игре: отличился Тайлер Бертуцци. До окончания первого периода «Вашингтону» удалось отыграться благодаря шайбе Коннора Макмайкла после паса Александра Овечкина.

Во втором периоде команды обменялись голами: за хозяев забил Ник Дженсен, за гостей — Майкл Расмуссен. В третьем отрезке игры голы Коннора Брауна и Овечкина (пустые ворота) установили окончательный счет — 4:2.

Еще один россиянин в составе «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.

В завершившемся плей-офф НХЛ на счету россиянина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности -2.

В регулярном чемпионате 37-летний форвард сумел забросить 50 шайб и отдать 40 голевых передач. Это позволило ему стать четвертым в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ.

Сезон-2022/23 стартует 7 октября. «Вашингтон» в стартовом матче сыграет с «Бостоном». Встреча состоится 13 октября.