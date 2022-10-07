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2 часа назад

Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» взять верх над «Чикаго»

Чемпионат.com

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Чикаго»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первый гол был забит на 11-й минуте матча. За хозяев отличился Марко Росси, которому ассистировал Матс Цуккарелло. Через 13 секунд команда хозяев удвоила преимущество. Теперь отличился Фредерик Годро. Ему же ассистировали Сэм Стил и Мэтт Болди.

На 35-й минуте одним голом ответил Джек Джонсон. Пасами отметились Сет Джонс и Джонатан Тэйвз. Через три минуты забил Цуккарелло с передач российского нападающего Кирилла Капризова и Росси. А заключительный гол на счету Стила. Он забил на 47-й минуте после паса Алекса Голигоски.

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