Премьер Канады допустил создание новой федерации хоккея

«Дело в том, что Hockey Canada сейчас полностью лишилась доверия канадцев. Чем больше времени потребуется, чтобы понять это, тем труднее придется всем, кто полагается на эту организацию. Немыслимо, что люди оттуда продолжают копаться в этом.



В них нет ничего экстраординарного. Они не единственные в стране, кто может управлять такой организацией. Таких людей много.



Нужны масштабные изменения, они должны это сделать. Они должны понимать, что если нам придется избавиться от Hockey Canada и вместо этого создать организацию под названием, скажем, «Canada Hockey», люди захотят это сделать.



У них есть непонимание того, что они потеряли доверие канадцев. Чем раньше они придут к осознанию этого, тем лучше будет для всех.



Само правительство непосредственно не занимается созданием подобных организаций, но если никто не будет работать с Hockey Canada, то вакуум будет заполнен. Я в этом уверен», – сказал Джастин Трюдо.