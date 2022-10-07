Овечкин занял второе место в списке самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ

Овечкин в новом сезоне НХЛ заработает $ 14 млн до вычета налогов и гонораров агентов. Его зарплата составит $ 9 млн, ещё $ 5 млн нападающий получит благодаря спонсорским контрактам.

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид второй сезон подряд и четвёртый раз за последние пять лет возглавляет этот рейтинг с $ 15,3 млн ($ 10,8+$ 4,5). На третьем месте оказался нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин ($ 11,9 млн).