«Игроки не виноваты, не освистывайте их». Гашек — о российских хоккеистах НХЛ в Праге

«Матч НХЛ состоится в Праге 7 октября. НХЛ не уважает решение нашего Министерства иностранных дел. Судя по всему, россияне будут играть. Не освистывайте их – игроки не виноваты. Вся ответственность за рекламу специальной военной операции России лежит на руководстве НХЛ», – написал Гашек в своей соцсети.