Хоккеиста "Ак Барса" Адамчука дисквалифицировали на пять матчей

Защитник казанского "Ак Барса" Кирилл Адамчук дисквалифицирован на пять матчей Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба КХЛ.

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Дисквалификация на игрока наложена за удар соперника коленом. Эпизод произошел на 11-й минуте матча против екатеринбургского "Автомобилиста" 4 октября, в котором "Автомобилист" в овертайме оказался сильнее казанской команды (5:4). Помимо дисквалификации, КХЛ оштрафовала игрока.