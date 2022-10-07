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23 минуты назад

Хоккеиста "Ак Барса" Адамчука дисквалифицировали на пять матчей

ТАСС

Защитник казанского "Ак Барса" Кирилл Адамчук дисквалифицирован на пять матчей Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба КХЛ.

Хоккеиста "Ак Барса" Адамчука дисквалифицировали на пять матчей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дисквалификация на игрока наложена за удар соперника коленом. Эпизод произошел на 11-й минуте матча против екатеринбургского "Автомобилиста" 4 октября, в котором "Автомобилист" в овертайме оказался сильнее казанской команды (5:4). Помимо дисквалификации, КХЛ оштрафовала игрока.

Также КХЛ приняла решение оштрафовать защитника "Салавата Юлаева" Шакира Мухамадуллина за удар соперника клюшкой на 12-й минуте матча против магнитогорского "Металлурга". Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу команды из Магнитогорска.

Хоккей,Кирилл Адамчук,Металлург,Фонбет,
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