Овечкин замкнул топ-10 лучших игроков предстоящего сезона НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовал топ лучших игроков предстоящего сезона. Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин замкнул рейтинг топ-10, оказавшись на десятой позиции. В десятку лучших был включен российский голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский.

Фото: Alex Brandon/AP Alex Brandon/AP

Возглавил рейтинг лучших хоккеистов форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, на втором месте защитник "Колорадо Эвеланш" Кейл Макар, замкнул тройку лучших нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс. В топ-50 игроков по версии сайта НХЛ попали Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс", 21-е место), Кирилл Капризов ("Миннесота Уайлд", 14-е место), Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг", 13-е место) и Игорь Шестеркин ("Нью-Йорк Рейнджерс", 11-е место).