Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Овечкин замкнул топ-10 лучших игроков предстоящего сезона НХЛ

Газета.Ruиещё 1

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовал топ лучших игроков предстоящего сезона. Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин замкнул рейтинг топ-10, оказавшись на десятой позиции. В десятку лучших был включен российский голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский.

Овечкин замкнул топ-10 лучших игроков предстоящего сезона НХЛ
Фото: Alex Brandon/APAlex Brandon/AP

Возглавил рейтинг лучших хоккеистов форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, на втором месте защитник "Колорадо Эвеланш" Кейл Макар, замкнул тройку лучших нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс. В топ-50 игроков по версии сайта НХЛ попали Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс", 21-е место), Кирилл Капризов ("Миннесота Уайлд", 14-е место), Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг", 13-е место) и Игорь Шестеркин ("Нью-Йорк Рейнджерс", 11-е место).

Первый матч регулярного чемпионата "Вашингтон" проведет 13 октября против "Бостона". Стартовое вбрасывание состоится в 2:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что хоккейный аналитик Виктория Матиаш поделилась ожиданиями от выступления "Вашингтон Кэпиталз" в новом сезоне Национальной хоккейной лиги.

Хоккей,Игорь Шестеркин,Коннор Макдэвид,Кирилл Капризов,Артемий Панарин,Никита Кучеров,Александр Овечкин,Андрей Василевский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители