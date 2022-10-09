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2 часа назад

"Миннесота" о Капризове: нет ничего лучше, чем этот парень

Газета.Ru

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" опубликовала в соцсетях пост, посвященный форварду Кириллу Капризову.

"Миннесота" о Капризове: нет ничего лучше, чем этот парень
Фото: ReutersReuters

"Нет ничего лучше, чем этот парень", - гласит сообщение команды.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Капризов стал самым успешным российским игроком. На счету форварда 47 заброшенных шайб и 61 голевая передача. По системе гол + пас он вошел в пятерку лучших хоккеистов лиги. Действующим обладателем Кубка Стэнли является "Колорадо", который обыграл в финальной серии "Тампу".

"Миннесота" проведет первый матч регулярного чемпионата 14 октября против "Нью-Йорк Рейнджерс". Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 по московскому времени.

Ранее российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов после первой тренировки с командой в рамках подготовки к сезону-2022/23 заявил, что не испытывал опасений относительно своего возвращения в североамериканскую лигу.

Хоккей,Кирилл Капризов,
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